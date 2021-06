Sardegna: atterraggio d'emergenza a Monte Nieddu per elicottero antincendio, illeso il pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero della base di Alà di Sardi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio in località Monte Nieddu, vicino a Ozieri. L'incidente, avvenuto poco dopo le 14 di questo pomeriggio, non ha causato lesioni al pilota, mentre il velivolo risulta danneggiato. Il mezzo ha inavvertitamente agganciato con il bambi bucket i cavi di media tensione presenti sopra l'area dell'agro in cui era divampato l'incendio. Le Forze dell'ordine stanno eseguendo gli accertamenti del caso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. (Rsc)