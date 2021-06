Campania: Clemente, solidarietà a Ciarambino contro ogni forma di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà a Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania dopo le lettere con proiettili e frasi intimidatorie ricevute. Condanno con fermezza questo atto vile e inaccettabile e auspico che gli autori siano presto assicurati alla giustizia. Ricordo che Valeria Ciarambino dimostrò tutta la sua vicinanza quando venni insultata per il mio aspetto fisico da un esponente di Fratelli d'Italia. Nell'opporci ad ogni forma di violenza, ribadiamo, ancora una volta, l'impegno per la cultura della legalità nella nostra città". Lo ha dichiarato in una nota Alessandra Clemente, candidata sindaco di Napoli.(Ren)