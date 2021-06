© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 giugno. Le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia, la provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo comunica in una nota il ministero della Salute. (Rin)