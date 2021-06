Campania: Gallo, solidarietà a Ciarambino, M5s subisce attacchi vili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà a Valeria Ciarambino, l'ultima tra gli esponenti del Movimento 5 stelle ad essere stata minacciata. È una donna forte, proprio come Virginia Raggi, sotto scorta per la lotta ai clan su Roma e Chiara Appendino". Così il deputato del Movimento5 stelle in un post su Facebook. "In un altro Paese e in un'altra forza politica - prosegue - oggi ci sarebbe il sostegno di tutte le istituzioni e dei media, per la nostra lotta alla legalità e per i vili attacchi che subiamo. Ma spesso siamo isolati, come i cittadini che denunciano. Di certo come M5s faremo sempre quadrato intorno a chi riceve proiettili e minacce, come accaduto a Valeria Ciarambino, vice presidente della Regione Campania e a Davide Aiello, ex capogruppo in commissione antimafia. Nessuno fermerà il loro e nostro lavoro, la dedizione per la Campania e il Sud e l'impegno nelle istituzioni. Continueremo a considerare i cittadini la nostra miglior difesa", conclude Gallo. (Ren)