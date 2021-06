Abruzzo: Credito e garanzie, nuova opportunità per imprese di Confindustria Chieti Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova opportunità per gli associati di Confindustria Chieti Pescara nell'ambito dell'accesso al credito bancario. È stata sottoscritta questa mattina a Pescara la convenzione con Fidimpresa Italia, uno dei principali confidi italiani, nato nell'ambito dell'Unione degli Industriali di Roma e del Lazio ed oggi presente con la sua rete commerciale in gran parte delle regioni italiane. Fidimpresa Italia, iscritto nell'elenco dei confidi cosiddetti maggiori e dunque vigilato da Banca d'Italia, favorisce l'accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese garantendone i finanziamenti presso la maggior parte degli istituti bancari locali e nazionali operanti in Abruzzo. Grazie anche alle misure introdotte dal Decreto Liquidità nell'ambito delle misure anti-Covid, le imprese potranno contare sulla garanzia di Fidimpresa Italia pari al 90 per cento dei finanziamenti concessi dalle banche per importi fino a 5 milioni di euro. Diversi, poi, i prodotti innovativi costruiti su misura per le imprese dell'universo confindustriale, dall'erogazione diretta del credito alla consulenza per la finanza agevolata ai minibond. (segue) (Gru)