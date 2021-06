Molise: maggiori risorse a Comuni per anziani, disabili, asili nido e case famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta sono stati approvati i cosiddetti obiettivi di servizio per le funzioni sociali, che fissano un livello di prestazioni standard indipendentemente dall'area geografica a cui appartiene ogni Comune. In concreto, gli obiettivi di servizio consentono di finanziare con maggiori risorse i servizi di assistenza agli anziani, alle persone con disabilità, ma anche le case famiglia, i centri educativi, gli asili nido, le scuole e l'emergenza abitativa nei Comuni con minori possibilità di spesa, appianando le gravi differenze territoriali dovute al precedente criterio della spesa storica. Lo rivela oggi in una nota il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s). "Insomma - spiega Federico - non solo nessun Comune perderà un solo euro per questi servizi utili alla comunità, ma gli enti avranno maggiori risorse a disposizione. Per fare qualche esempio, in Molise, Campobasso avrà a disposizione oltre 292.000 euro in più rispetto al passato, Isernia oltre 159.000, Termoli oltre 300.000, Montenero di Bisaccia oltre 51.000 euro, Agnone oltre 42.000 euro in più, ma ogni Comune registra incrementi, anche in base alla popolazione residente. Il tutto, per una somma complessiva regionale aggiuntiva di 1.834.699 euro". (segue) (Gru)