Regionali Calabria: Maria Ventura candidata unitaria Pd-M5s-Leu-Psi-Liste civiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo settimane di intenso e serio confronto con tutte le forze politiche e civiche del territorio che si riconoscono nella coalizione tra il centrosinistra unito e il M5s, annunciamo la candidatura di Maria Ventura alla presidenza della regione Calabria". Lo affermano in una nota congiunta Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza. "Maria Ventura, presidente di Unicef Calabria e imprenditrice alla guida di un solido gruppo attivo nel settore degli armamenti ferroviari, è la personalità migliore per conciliare slancio nei valori e pragmatismo nell'azione", spiegano. "La nostra proposta guarda alla Calabria che lavora e che lotta, che innova e costruisce un riscatto vero, oltre ogni retorica. Maria Ventura unisce il centrosinistra, il Movimento cinque stelle e tutto il civismo che si ritrova nei valori della giustizia sociale, dello sviluppo sostenibile, del contrasto alla 'ndrangheta, della sanità di eccellenza per tutti, dell’istruzione e della ricerca come priorità assolute. Valori che uniscono progressisti e riformisti", si legge ancora. "La Calabria che si rialza dopo il Covid riparte da una candidatura unitaria di Pd, M5s, Leu, Psi e Liste civiche. Riparte dalla forza e dalla tenacia di una donna che mette la sua storia e le sue competenze al servizio della propria terra", concludono Conte, Letta e Speranza. (Com)