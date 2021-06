Vaccino: De Luca, no a somministrazioni a 12enni senza risposte certe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono lati negativi nel procedere con il richiamo con un vaccino diverso da AstraZeneca". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta del venerdì, chiude la questione aperta con il governo sul mix di vaccini affidandosi al parere dell'infettivologo Massimo Galli. "L'unico problema - aggiunge - è la vaccinazione anti-Covid per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni: non ci muoveremo se non avremo risposte certe, per procedere non basta questo chiacchiericcio confuso che c'è oggi". (Ren)