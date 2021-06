Covid: bassa incidenza di casi in Sardegna, 9,57 per 100 mila abitanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, in Sardegna, sono state inoculate 18.298 dosi, di cui 8.273 richiami. Vaccinato il 51 per cento della popolazione dell'Isola, dove il 21,7 per cento ha completato l'intero ciclo di immunizzazione. "La campagna di vaccinazione - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - mostra ogni giorno di più riflessi importanti sul quadro epidemiologico generale. Ma dobbiamo fare attenzione, il virus ha dimostrato in più di un'occasione di poter riprendere forza, soprattutto a causa delle varianti. In Sardegna non abbiamo mai abbandonato il tracciamento, anche nei momenti più difficili, quando sul territorio si registrava una crescita esponenziale del numero dei casi. Non abbiamo intenzione di abbandonare questa impostazione. L'attenzione oggi continua a essere massima anche nell'attuale quadro favorevole. L'attività di monitoraggio sui focolai è incessante, ma la battaglia riguarda tutti e i comportamenti responsabili continueranno a essere l'arma vincente contro un virus che, come sempre ricordato, cammina sulle gambe delle persone". (Rsc)