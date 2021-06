Campania: sciolto per infiltrazioni il Comune di Marano di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei ministri, nella riunione di ieri, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Lo ha comunicato in una nota il prefetto di Napoli, Marco Valentini, che "in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del sindaco, del consiglio e della hiunta comunale di Marano di Napoli, affidando la gestione dell’ente ad una commissione prefettizia composta da Gerardina Basilicata, da Giuseppe Garramone e da Valentino Antonetti". (Ren)