Napoli: rifiuti, 15 multe dei vigili a Pianura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi l'attività congiunta è stata dedicata principalmente al controllo del conferimento dei rifiuti urbani dei cittadini e dei commercianti nelle vie interne e perimetrali del quartiere di Pianura eseguendo 45 controlli e riscontrando 15 violazioni; per due violazioni in particolare la contestazione è scattata per il conferimento fuori orario e per il conferimento di rifiuti non differenziati, inoltre altre due violazioni sono state accertate per l'abbandono da parte di cittadini di ingombranti sul marciapiedi sulla via Padula. Gli illeciti sono sanzionati con la pena pecuniaria amministrativa di euro 500. Stamani sono state realizzate attività di controllo anche del trasporto dei rifiuti intercettando veicoli per trasporto cose e rifiuti controllando 25 automezzi e comminando quattro sanzioni al codice della strada per irregolarità relative alle revisioni ed una relativa alla compilazione errata del documento di trasporto di rifiuti. L'annuncio in una nota della polizia locale.(Ren)