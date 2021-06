Campania: Pellegrino (Iv), solidarietà a Ciarambino, intimidazioni rafforzano le persone libere e perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo piena solidarietà e vicinanza alla collega Valeria Ciarambino, a nome di tutto il gruppo consiliare di Italia viva, per il vile atto intimidatorio di cui è stata oggetto. Conoscendo la tenacia e la passione politica di Valeria sono certo che non si lascerà scalfire dal vile episodio. Le intimidazioni rafforzano le persone libere e perbene". Così in una nota Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia viva in Consiglio regionale della Campania. (Ren)