Sardegna: fondo (R)esisto, in arrivo 791.190 euro per grandi imprese filiera turistica

- E' pari a 791.190 euro, l'importo ancora disponibile del Fondo (R)Esisto che arriverà nelle casse delle grandi imprese della filiera turistica in difficoltà a causa della pandemia. Lo ha deciso la Giunta regionale che ha approvato la relativa delibera "Il Fondo (R)esisto - ha spiegato l'assessore al Lavoro Alessandra Zedda - ha un valore strategico, ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità operanti nelle imprese dell'isola. La massiccia partecipazione al bando ha dimostrato che la Regione è stata in grado di intercettare i bisogni delle imprese ed è riuscita a mettere in campo le risorse necessarie per tutelare l'occupazione e promuovere il ricollocamento dei lavoratori. Siamo stati in grado di spendere tutte le risorse stanziate non lasciando indietro nessuno". A breve sarà riaperto il bando. La delibera da mandato all'Autorità di gestione del Por Sardegna Fse 2014-2020 per l'attivazione delle procedure necessarie per la pubblicazione e la riapertura dell'avviso a "sportello", per la concessione delle sovvenzioni previste dal Fondo (R)esisto, secondo quando disposto dalla Legge Regionale n. 22 del 23 luglio 2020 e dalla presente deliberazione, nonché per l'adozione dei conseguenti atti per la "Linea Grandi imprese della filiera turistica" e per la pubblicazione e la riapertura del bando. (Rsc)