Sardegna: FI si mobilita per la riforma fiscale, gazebo a Cagliari, Quartu e Olbia

- "Meno tasse, più crescita". Questo lo slogan con cui Forza Italia si sta mobilitando nelle piazze della Sardegna per la riforma fiscale. I gazebo di Forza Italia in cui firmare a favore della riforma saranno presenti domani a Cagliari, Olbia, Selargius, S. Nicolò d'Arcidano, per continuare lunedì 21 a Quartu Sant'Elena e Sabato 26 ad Alghero. Il movimento di Silvio Berlusconi propone il blocco delle cartelle esattoriali per il 2021, la no tax area fino al reddito di 12 mila euro, la riduzione delle aliquote Irpef e l'abolizione dell'Irap. L'iniziativa "meno tasse più crescita" fa parte di un'azione promossa dagli azzurri su tutto il territorio nazionale e anche sul web: è possibile sottoscrivere le proposte anche sul sito www.petizioniforzaitalia.it. (Rsc)