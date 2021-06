Sud: Nesci, con superamento criterio spesa storica comincia riduzione divario con il Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo massima soddisfazione per il superamento del criterio della spesa storica per asili nido e funzioni sociali: portiamo a casa un risultato importante per i cittadini nell'ottica dell'azzeramento del divario tra Nord e Sud. Lo afferma la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci. "Buona parte del merito per l'esito di questa battaglia politica - prosegue - lo dobbiamo all'impegno della vice ministra dell'Economia Laura Castelli, che con tenacia si è battuta per tutelare i diritti sociali dei cittadini più svantaggiati. Scardiniamo finalmente uno schema che ci ha tenuti imbrigliati a lungo: gli anziani, i disabili, gli asili nido potranno contare sulle stesse risorse pro capite a prescindere dalla loro appartenenza geografica. I nuovi obiettivi, sanciti dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard del Mef, saranno una boccata d'ossigeno in particolar modo per i comuni del Sud. Verranno così incrementate - sottolinea - le risorse finanziarie da dedicare ai servizi domiciliari, ai centri educativi, ai centri sociali per gli anziani e alle case famiglie. Se fino a ieri Reggio Calabria aveva a disposizione 78 euro per abitante, da oggi ne avrà a disposizione 102. Un ringraziamento va infine alla ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna per il lavoro che sta portando avanti nell'attuazione dei Lep - Livelli Essenziali di Prestazione".(Com)