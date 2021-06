Turismo: Verona diventa "Città dei Motori" e socio n. 32 di Reti Anci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Verona, capitale dello sport, con questa adesione conferma la sua centralità anche nel settore dei motori, un ambito da sempre molto amato dai veronesi", spiega il sindaco Federico Sboarina. "La nostra città ogni anno ospita tantissime manifestazioni e registra numerose realtà di associazionismo e collezionismo; eccellenze che, grazie a questa sinergia, potranno crescere e fare sistema, diventando un canale importante per promuovere le bellezze del nostro territorio in Italia e nel mondo. Siamo orgogliosi quindi di entrare a far parte di questa squadra". (segue) (Com)