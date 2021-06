Napoli: Scuola Vela Mascalzone Latino, oggi sit in di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di napoletani sono scesi oggi in piazza per difendere dalla decisione di sfratto la Scuola Vela Mascalzone Latino, simbolo del riscatto che viene dal mare per i ragazzi dei quartieri più difficili del capoluogo partenopeo. Una grande testimonianza di solidarietà e affetto quella ricevuta oggi dai ragazzi della Scuola Vela Mascalzone Latino scesi in piazza in darsena, al Molosiglio, per manifestare il loro disappunto contro la decisione della Marina Militare. “Non lasceremo mai la nostra scuola, la nostra casa e voglio sperare che la Marina ci ripensi rapidamente. Ogni giorno che passa è una ferita in più per questi ragazzi”, ha affermato Vincenzo Onorato, ideatore e fondatore della Scuola Vela Mascalzone Latino.(Com)