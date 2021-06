Agricoltura: Pd, bene fondo compensativo per riparto Feasr, tutelate regioni Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ottima notizia l'approvazione in Consiglio dei Ministri dei nuovi criteri di riparto dei fondi Feasr destinati alle Regioni del Mezzogiorno per il periodo transitorio 2021/2022. Lo sottolineano in una nota congiunta Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, e Carmelo Miceli, deputato Pd e componente delle commissioni Giustizia e Antimafia. "Nelle scorse settimane avevamo depositato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro Patuanelli, affinché facesse quanto necessario per evitare ingiuste disparità nella ripartizione dei Fondi tra le Regioni nel 2021 e 2022. La proposta approvata – prosegue la nota - va esattamente nella direzione sperata. Nel 2021 sarà applicato per il 90 per cento il criterio storico e per il 10 per cento i nuovi criteri. Per il 2022, avremo un'applicazione del 70 per cento del criterio storico e del 30 per cento di nuovi criteri. Abbiamo così scongiurato il rischio di un danno enorme per il Mezzogiorno. Vengono aggiunti circa 92 milioni di euro, quale quota di cofinanziamento nazionale, alle risorse Feasr già stabilite per le Regioni e le Province Autonome. Questo fondo ad hoc - concludono - andrà a compensare la perdita di risorse delle Regioni del Sud e garantirà dunque un'equilibrata ripartizione dei finanziamenti in tutto il Paese nella fase transitoria di attuazione della modifica dei criteri di riparto dei fondi Feasr, a tutela di tutto il comparto agricolo meridionale. Per questo siamo molto soddisfatti".(Com)