Sud: Brunetta, concorso è per profili speciali, lavoriamo insieme per rendere più appetibile la Pa

- Il concorso per l'assunzione di 2.800 tecnici nelle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno "è un concorso speciale, nato dal vostro governo, il cosiddetto governo giallo-rosso, tra l'altro con il bravissimo ministro Provenzano". Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rispondendo oggi a due interrogazioni del M5s e del Pd durante il Question Time al Senato. "Un concorso - ha aggiunto - definito nella legge di bilancio 2021. Un concorso speciale, in un’area speciale, per dotare gli enti locali del Sud di professionalità speciali capaci di gestire i fondi europei. Non di neolaureati, dunque, ma di persone con esperienza e con specialità di competenze”. “L’articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, che è diventato legge, innova, digitalizza, velocizza i concorsi pubblici e prevede espressamente una doppia via: una per i profili standard, per i quali ovviamente non contano le specializzazioni, e una per i profili a elevata specializzazione tecnica, per i quali invece è necessaria una valutazione dei titoli, come nel caso del concorso Sud. In ragione della relativamente bassa partecipazione - due terzi dei convocati in media e, in alcune sedi e per alcuni profili, meno della metà – e dell’obiettivo di assicurare alle amministrazioni meridionali le 2.800 posizioni messe a concorso, il Dipartimento della Funzione pubblica ha deciso di ampliare la platea degli ammessi alla prova scritta, tutti in possesso dei titoli, in maniera tale da poter non solo coprire il fabbisogno, ma anche pensare al futuro". (segue) (Com)