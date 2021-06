Sud: Tripodi (M5s), Pa poco appetibile? Brunetta si prenda le sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro Brunetta "la Pubblica amministrazione nel nostro Paese è di 'scarsa appetibilità', soprattutto al sud. Ricordiamo però che il bando del concorso Sud è uscito a ridosso del decreto che lui stesso ha scritto e che porta la sua firma, come i criteri aggiuntivi sulle esperienze pregresse, che hanno impedito a tantissimi giovani di partecipare alla prova concorsuale voluta dall'ex ministra Dadone. Quindi se secondo lui non è appetibile, la responsabilità è sua". Lo dichiara la vicepresidente del Movimento 5 stelle alla Camera Elisa Tripodi. "Era impossibile infatti per il Parlamento fare modifiche per questo bando. Modifiche - sottolinea - che chiedevamo a gran voce e che sono state fatte per i concorsi successivi, ristabilendo giustizia ed equità. Brunetta quindi dovrebbe ammettere l'errore e prendersi le sue responsabilità". (Com)