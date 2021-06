Roma 2021: Meloni, città fuori controllo, da centrodestra proposta seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di Roma "è fuori controllo. Lo abbiamo visto in questi anni con l'inutile, attuale sindaco della capitale. Si vota si presume in ottobre e spero che le cose possano cambiare". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata a "Dritto e Rovescio" in onda questa sera su Retequattro. "Noi abbiamo messo in campo come centrodestra una proposta che io considero estremamente seria, di due straordinari professionisti: Enrico Michetti, il candidato sindaco, uno dei più grandi avvocati amministrativisti d'Italia, affiancato da Simonetta Matone, che è magistrato. Quindi, anche sui temi della legalità, del rispetto delle regole, intendiamo dire la nostra", sottolinea. (Rin)