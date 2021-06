Roma: Calenda, no alla spoliazione della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma non è stata difesa in questi anni, un po' anche per incapacità nostra, della politica". Lo ha detto in una intervista al Messaggero" Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, secondo il quale "Roma è la Capitale e le cose devono restare qua. Gli italiani devono decidere se vogliono una capitale o non la vogliono. Possono anche decidere che siamo l'unico paese al mondo che non vuole una capitale. Ma se la vogliono, la capitale non può essere spogliata di tutto, delle risorse, della finanza, non può succedere". Eppure è successo: "Errore nostro, non abbiamo saputo attrarre. Ma anche totale incuria da parte di altri player. Voglio fare un l'esempio di Unicredit che ha acquistato Capitalia, che era il quarto gruppo bancario del Paese con sede a Roma. L'ha acquistata e ha portato via tutto. Ebbene, quando invece Intesa ha acquistato il San Paolo di Torino, ha lasciato nel capoluogo piemontese tutta l'attività delle Sgr e ha costruito un palazzo bellissimo, un grattacielo da cinquanta piani per i lavoratori che sono rimasti lì". (segue) (Rer)