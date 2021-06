Roma: Calenda, no alla spoliazione della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi - continua Calenda - innanzitutto bisogna fare quello che ha fatto Torino, cioè pretendere che una parte del business di Unicredit rimanga a Roma. E che per quanto riguarda Bnl, che è stata comprata da Paribas, deve tornare ad esserci un 'head quarter' importante da noi, perché non è pensabile essere l'unica capitale al mondo che non ha più un settore finanziario". A proposito di finanza, il sindaco di Milano, Sala, è preoccupato perché il progetto di integrazione di Borsa Italiana nel gruppo Euronext rischia di indebolire gli uffici milanesi a favore, sembra, di Parigi. "Penso che è quello che è già successo a Roma con Milano. Diciamo innanzitutto che mi auguro che le cose restino sempre in Italia; detto questo ricordo solo che Roma aveva una Borsa in cui venivano negoziati i titoli, che fu spostata a Milano dicendo che veniva riunificata nella Borsa Italiana". "E Roma - osserva infine il candidato sindaco - fu spogliata di uffici che trattavano titoli emessi nella Capitale. Ora, io ho intenzione di chiamare le banche ma anche le aziende pubbliche e dire: cosa vi serve per investire a Roma? Ve lo facciamo, ma dovete tornare a investire nella Capitale. Non può essere che Unicredit si è comprata Capitalia e si è portata via tutto", ha concluso Calenda. (Rer)