Racket: chiedevano il pizzo a cantiere nautico, tre indagati a Pozzuoli (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbero chiesto soldi per i detenuti a un cantiere nautico di Licola, nel Napoletano. Così sono finite indagate tre persone a seguito dell’inchiesta dei carabinieri coordinata dai magistrati della Dda napoletana. Si tratta di un 35enne, un 39enne, entrambi arrestati e condotti in carcere e di un 28enne (quest’ultimo raggiunto dal divieto di dimora in Campania). Stando a quanto emerso dall’inchiesta, scattata a seguito di alcune segnalazioni ricevute proprio dai carabinieri, avrebbero chiesto – a dicembre dello scorso anno – una somma di 2mila euro a favore dei detenuti per il Natale. Poi, se i titolari del cantiere avessero voluto la “protezione” avrebbero dovuto pagare rate da mille euro al mese. Gli indagati sono stati ritenuti vicini ad ambienti legati ai clan camorristici della zona. (Ren)