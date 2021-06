Sardegna: Confartigianato, "sistema casa" riparte, ma mancano figure professionali adeguate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono questi i numeri dell'analisi realizzata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sul "Comparto delle Costruzioni in Sardegna e del "sistema casa", su dati (fine 2020-inizio 2021) rilevati da Istat, Unioncamere ed Excelsior. Il settore delle Costruzioni, comparto chiave del "sistema casa", può rappresentare anche un'opportunità per i giovani dell'Isola: sono oltre mille le imprese delle Costruzioni gestite da under 35 di cui 889 artigiane. In particolare nell'artigianato si osserva che un'impresa su tre (35 per cento) con a capo un giovane imprenditore opera proprio in questo settore. "L'edilizia può fare da volano per il rilancio dell'economia dopo una crisi drammatica cominciata nel 2008 e continuata negli anni a seguire - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna - misure come il superbonus stanno rimettendo in moto un comparto che è stato a lungo fermo, creando un doppio effetto positivo: gli edifici diventano più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, a guadagnarne sarà anche l'estetica dei nostri centri grazie alla presenza di strutture più moderne". (segue) (Rsc)