Sardegna: Confartigianato, "sistema casa" riparte, ma mancano figure professionali adeguate (3)

- Le ultime rilevazioni di metà maggio del super ecobonus 110 per cento in Sardegna, dicono come questo valga 56milioni di euro di detrazioni, frutto delle 451 le pratiche approvate, quindi risultate in regola con i documenti e le asseverazioni. Nei primi 9 mesi di vita del bonus, nell'Isola il 9,5 per cento degli interventi è risultato relativo ai condomini, il 37,5 per cento alle unità immobiliari indipendenti e ben il 52,8 per cento agli edifici unifamiliari (come le ville), per un valore medio a intervento di 124.563 euro, contro gli oltre 126 mila della media nazionale. (Rsc)