Sardegna: Confartigianato, "sistema casa" riparte, ma mancano figure professionali adeguate

- Il "sistema casa" della Sardegna "respira" nuovamente trainato dagli incentivi statali e da una ritrovata capacità di spesa dei sardi per la cura delle abitazioni. Nell'Isola, bonus, superbonus, sgravi e incentivi, infatti, stanno dando ossigeno a un settore che sta facendo da propulsore per l'economia nazionale e regionale. Il "fermento" è dimostrato dallo sviluppo delle imprese delle costruzioni, settore cresciuto di ben 130 unità, di cui 34 artigiane, tra il 2019 e 2021. Il comparto, infatti, è rappresentato da 29 mila realtà, di cui oltre 15mila (il 51 per cento) artigiane. L'85,8 per cento di queste ultime, appartengono al comparto delle costruzioni, mentre il restante 14 per cento a quello del manifatturiero come i produttori di prodotti in legno, terracotta, calcestruzzo, gesso, elementi in metallo e tagliatori di pietre. Il sistema, complessivamente, offre lavoro a 48 mila addetti, che nel 47,3 per cento (22.714 lavoratori) dei casi sono occupati in imprese artigiane del settore. (segue) (Rsc)