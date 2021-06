Campania: Villani (M5s), piena solidarietà a Valeria Ciarambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà a Valeria Ciarambino per il vile atto intimidatorio subito. Valeria è la nostra guerriera, un pilastro nella battaglia per la legalità nella nostra Regione e non solo. La minaccia che ha subito di certo non la fermerà e noi tutti, siamo dalla sua parte. In attesa che la Magistratura identifichi presto i responsabili di questo gesto a stampo camorristico, continuiamo la nostra battaglia per liberare la Campania dal malaffare. Valeria non sei sola!": lo ha detto il deputato Virginia Villani alla luce dell'atto intimidatorio di cui è stata protagonista la vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino.(Ren)