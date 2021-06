Sardegna: Usb Sanità, a Cagliari pronto soccorso al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo due pronto soccorso operativi a Cagliari, all'ospedale Brotzu e al Policlinico, troppo pochi per far fronte alla richiesta degli utenti. Il sindacato Usb Sanità denuncia come la mancata riapertura, in particolar modo del pronto soccorso cagliaritano del Santissima Trinità e dei diversi ospedali convertiti a Covid Hospital, stia bloccando il ritorno verso la normalità. "Non è più accettabile che solo quelli del Brotzu e del Policlinico possano rispondere a una richiesta sanitaria sempre più in crescendo - ha spiegato il responsabile regionale del sindacato, Gianfranco Angioni -. La mancata presa in carico di questa gravissima problematica da parte delle istituzioni regionali mette a nudo il completo fallimento di una sanità oramai allo sbando. I due ospedali Covid free dell'area metropolitana di Cagliari sono lasciati alla deriva, con un numero esorbitante di pazienti ricoverati". Il sindacato ha richiesto l'intervento del prefetto di Cagliari, per " far rivedere il piano di emergenza sanitaria, solo la sua autorevolezza può essere un input verso il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore regionale alla sanità Mario Nieddu". Dal canto suo Usb Sanità assicura "tutte le azioni indispensabili affinché sia ripristinato il diritto di cura alla cittadinanza e restituita dignità a tutti gli operatori". (Rsc)