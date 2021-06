Pirateria: Sky, soddisfazione per operazione Gdf contro criminali del web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sky esprime soddisfazione per l'operazione antipirateria Euro Strike 2020 condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Napoli. Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell'ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l'impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l'intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività". L'annuncio in una nota del network televisivo.(Ren)