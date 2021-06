Vaccini: D'Amore (Asl Na 2), tanto disorientamento su Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dovuto chiudere gli hub vaccinali per tre giorni per mancanza di dosi. Ieri sono arrivate circa 10mila dosi Pfizer di cui 8mila per la prima dose". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio D'Amore intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Oggi c'è disorientamento per gli over 60 per la sfiducia su Astrazeneca dovuta a errore di comunicazione. L'Ema è stata chiara e abbiamo gli esempi di Inghilterra dove Astrazeneca è stato fatto a tutta la popolazione. Qualsiasi farmaco, anche gli antibiotici, possono causare effetti collaterali. È stata presa une decisione di impatto sulla seconda dose. La nostra unità di crisi ha sollevato i propri dubbi su studi scientifici non molto chiari. Se il ministero offre certezze noi ci adegueremo". Infine l'auspicio di D'Amore sulle prenotazioni: "Speriamo di trovare le folle ma, ci avviamo verso una fase in cui lo scetticismo delle persone è predominante. Stiamo pensando a iniziative particolari e a una campagna di informazione basata su certezze. La vaccinazione è importante, più ne siamo e prima si arriva all'immunità di gregge". (Ren)