Napoli: inaugurata casa comunità Cristallini73 della polizia di Statp

- Si è svolta questa mattina, alla presenza del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, la cerimonia di inaugurazione, presso la casa comunità Cristallini73, della sezione giovanile di judo, boxe e ginnastica artistica delle Fiamme Oro della polizia di Stato. Cristallini73, come si legge in una nota, " alta espressione di un sistema di welfare di comunità fondato sui valori della reciprocità e della cittadinanza attiva e nasce per promuovere, valorizzare e rigenerare lo storico rione Sanità segnato ancora oggi da episodi di criminalità e degrado sociale. Anche la Polizia di Stato ha voluto partecipare a questo processo di comunità solidale iniziato nel 2018 con l’istituzione di una palestra presso la basilica di Santa Maria della Sanità dove si impartiscono gratuitamente lezioni di box come alternativa alla strada, alla violenza ed al bullismo. Lo sport assurge a concreta possibilità di cambiamento per i giovani del quartiere chiamati a diventare paladini di legalità". (segue) (Ren)