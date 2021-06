Piemonte: Consiglio regionale, mostra su Dante a 700 anni dalla morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel mezzo del cammin di nostra vita..." è il titolo della mostra che sarà allestita dal 21 giugno al 12 luglio nelle vetrine dell'Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino. Ispirata alle illustrazioni create dall’incisore francese Gustave Dorè nella seconda metà dell’Ottocento per la Divina Commedia, l’esposizione è realizzata dai detenuti della Casa di reclusione San Michele di Alessandria e promossa dall’Assemblea regionale in accordo con l’Ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà del Piemonte. “Nel 700° anniversario della morte di Dante - sottolinea il garante Bruno Mellano – appare particolarmente significativo che siano le persone recluse a immedesimarsi nei personaggi dei gironi danteschi e a utilizzare la chiave della cultura ‘alta’ per parlare delle miserie umane, proprie di chi vive recluso nelle patrie galere, per raccontarsi, riflettere sul proprio vissuto e riaffermare la propria dignità personale attraverso disegni, incisioni e stampe xilografiche”. (segue) (Rpi)