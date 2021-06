Economia: Alis, a Sorrento da 1 a 3 luglio per ripartenza blue e green economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alis è pronta a ripartire, dopo la fase emergenziale che già dallo scorso anno ha colpito le nostre abitudini quotidiane e la nostra economia, per dare un segnale concreto e positivo al rilancio effettivo del Sistema Paese, consapevoli anche della grande opportunità data dall’approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo scelto di farlo con un grande evento in ripresa che, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, si svolgerà a Sorrento da giovedì 1 a sabato 3 luglio”. Così il presidente di Alis Guido Grimaldi ha annunciato l’evento “Trasporti Logistica Sostenibilità. Green e blue economy per la ripartenza” che, come nelle precedenti edizioni organizzate nel 2018 e nel 2020, avrà luogo presso l’Hilton Sorrento Palace. Grimaldi ha detto: "L’evento, forte del successo e della grande partecipazione dell’edizione dello scorso anno, sarà caratterizzato da tre giorni di conferenze ed incontri B2B, dove il mondo imprenditoriale e gli stakeholders del trasporto e della logistica si confronteranno con rappresentanti del Governo e delle Istituzioni italiane e comunitarie, leader politici, delegati del mondo accademico e della ricerca, giornalisti e conduttori televisivi di fama nazionale”. E ha aggiunto: “I nostri prestigiosi ospiti relatori saranno moderati da autorevoli giornalisti che si susseguiranno nel corso delle tre giornate di lavori: Bruno Vespa, Gennaro Sangiuliano, Nicola Porro, Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo, Federico Monga, Angelo Scorza e Alfonso Ruffo”. (segue) (Ren)