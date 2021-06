Decreto Fondone: Arrigoni (Lega), bene primi 70 milioni a progetto energetico offshore in Adriatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento di maggioranza, in cui è confluito anche il nostro della Lega, che stanzia nel decreto al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) 70 milioni nel triennio 2022-2024 come prime risorse per il progetto Agnes di costituzione di un polo energetico offshore nell'Adriatico al largo delle coste Ravenna". Lo dichiarano in una nota i senatori Paolo Arrigoni, responsabile energia della Lega, i colleghi firmatari dell'emendamento e i membri della commissione bilancio Antonella Faggi, Roberta Ferrero, Elena Testor, Paolo Tosato e Enrica Rivolta, relatrice del provvedimento. "Con questo progetto - che prevede la riconversione di alcune piattaforme Oil&Gas, la realizzazione di un distretto marino integrato nell'ambito dello sviluppo delle energie rinnovabili, l’eolico offshore e il fotovoltaico galleggiante realizzati con soluzioni tecnologiche all’avanguardia per produrre energia elettrica in modo integrato, anche per la produzione dell'idrogeno verde - l’Italia si posiziona in prima fila nella transizione energetica ed in particolare nel settore dell’idrogeno che è sempre più centrale nel Mediterraneo", spiega Arrigoni. "Il polo è strategico non solo perché contribuisce agli obiettivi di transizione ecologica del nostro Paese, con il 70-72 per cento dell’elettricità che dovrà essere prodotta da fonti rinnovabili, non solo perché risponde agli obiettivi di riconversione delle vecchie piattaforme, evitando così i costi di dismissione, ma contribuirà anche ad incrementare nell’ambito del sistema Italia il valore delle nostre imprese, sempre più strutturate con propria piattaforma tecnologica e ingegneristica per la transizione energetica".(Com)