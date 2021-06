Sardegna: turismo ed eventi sportivi, firmato protocollo d'intesa fra Regione e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna punta sui grandi eventi sportivi per promuovere il turismo e l'immagine nazionale ed internazionale dell'Isola e stringe un patto in tal senso col Governo. Un protocollo d'intesa è stato firmato dall'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e la sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali. "Già da due anni - ha spiegato l'assessore Chessa - la regione Sardegna sta puntando e investendo anche sui grandi eventi sportivi per promuovere. Perciò, ho accolto con favore l'accordo firmato dal governo che punta su una più stretta sinergia tra sport e turismo. La Giunta Solinas, sin dal suo insediamento, ha considerato le manifestazioni sportive come un volano per la nostra economia e uno straordinario veicolo di promozione turistica, programmando un fitto calendario che neanche l'emergenza sanitaria ha interrotto, se non nei periodi di severo lockdown. Dobbiamo sfruttare questo grande potenziale e, nonostante il difficile periodo, intendiamo proseguire con la programmazione anche per i prossimi mesi, pronti a collaborare col governo nazionale". (segue) (Rsc)