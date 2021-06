Napoli: Iannone (Fd'I), accordo Pd-M5s è alleanza clientelare e assistenzialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri l'Eurostat che fotografava impietosamente che la metà dei cittadini della Campania sono a rischio povertà; oggi l'Inps comunica che nella nostra Regione le famiglie che a maggio hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza sono pari quasi a quelle dell'intero Nord. E' la dimostrazione del fallimento sia del governo regionale e di quello nazionale per lo sviluppo e il rilancio della Campania. E il futuro non promette nulla di buono, specie a Napoli dove in vista delle elezioni comunali si è prodotta la saldatura politica tra il Pd, rappresentante di una politica assistenziale, e il M5s, emblema della politica clientelare a sostegno di Gaetano Manfredi. Della serie che non c'è mai fine al peggio". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.(Ren)