Turismo: Verona diventa "Città dei Motori" e socio n. 32 di Reti Anci

- Verona entra nella squadra di "Città dei Motori", la rete Anci dei Comuni italiani a vocazione motoristica, che con l'ingresso della città scaligera giunge a 32 soci in rappresentanza di 14 regioni e di oltre 2 milioni di abitanti. La giunta guidata da Federico Sboarina ha deliberato - si legge in una nota dell'Anci - l'adesione alla Rete condividendo gli obiettivi del Piano nazionale del turismo motoristico, elaborato da Città dei Motori, per la ripresa dei flussi turistici nazionali e internazionali verso le eccellenze dei territori e del made in Italy, a cominciare dal settore trainante dei motori. (segue) (Com)