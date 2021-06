Piemonte: Regione, via libera in commissione alla pdl sul soccorso alpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Regione Piemonte, è stata licenziata a maggioranza la proposta di legge 118, “Norme in materia di soccorso alpino e speleologico”. La votazione si è svolta in una riunione congiunta di quarta e quinta Commissione, sotto la presidenza di Angelo Dago. Il provvedimento, presentato dal primo firmatario Paolo Ruzzola (Fi) e sottoscritto anche dalla Lega, è motivato dall’importanza crescente di entrambe le modalità di soccorso e dalla necessità di coordinare le regole regionali con la legislazione nazionale, dal momento che l’ultimo riferimento normativo piemontese in materia è contenuto in una legge di oltre quarant'anni fa. (segue) (Rpi)