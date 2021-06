Piemonte: Regione, via libera in commissione alla pdl sul soccorso alpino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Proposta di legge, che dovrà passare all’esame dell’Aula, intende – tra l’altro – riconoscere il valore e promuovere la funzione di servizio di pubblica utilità del Soccorso alpino e speleologico piemontese (Sasp) del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) rivolta alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, di soccorso degli infortunati, di chi è in pericolo, dei dispersi e dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Definisce poi i rapporti con il Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle attività di soccorso ed elisoccorso (art. 2), e con la Protezione civile regionale (art. 3). Prevede inoltre che la Regione sia chiamata a favorire la dotazione di una rete radio tecnicamente aggiornata in capo al Saps-Cnsas in grado di integrarsi con quelle operative del 118 e a realizzare una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano regionale (art 4). (Rpi)