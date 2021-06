Napoli: Clemente, approvata delibera per proroga contratti 147 agenti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata nel pomeriggio dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Luigi de Magistris, la delibera che dà il via libera alla sottoscrizione della proroga dei contratti degli agenti di polizia locale assunti a tempo determinato grazie al Fondo nazionale dedicato alla Sicurezza Urbana. L'annuncio in una nota del Comune. L'assessore Clemente ha detto: "Una partita complessa che è stato possibile portare a termine solo grazie alla sinergia istituzionale e all'impegno personale che ho profuso unitamente al sindaco de Magistris, che si è speso personalmente con i Ministeri competenti. Un risultato fortemente voluto a tutela dei lavoratori e dell'ente per non disperdere le competenze acquisite in questi durissimi mesi. Va ora ottenuta la disponibilità delle risorse per la fine di questo anno solare e per il prossimo anno per puntare poi ad una stabilizzazione piena in pianta organica. L'attenzione dell'amministrazione resterà sempre alta anche per chiedere le risorse necessarie ad esaurire la graduatoria". (Ren)