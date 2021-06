Campania: Zinzi (Lega), su ecoballe De Luca confonde realtà e propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un anno fa, in piena campagna elettorale, De Luca illustrava il secondo piano per la rimozione delle ecoballe fingendo di dimenticare che sulla base del precedente avrebbe dovuto liberare la Campania entro il 2019. Oggi presenta come evento eccezionale la prima linea di trasformazione di Caivano e promette di nuovo di eliminare tutti i rifiuti stoccati in balle in due anni. Peccato che ad aprile i suoi uffici, rispondendo a una mia interrogazione, misero nero su bianco la conclusione del piano in 6 anni. Come sempre con De Luca non si sa dove finisce la propaganda e dove comincia la verità". Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.(Ren)