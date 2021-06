Piemonte: infrastrutture, Cirio scrive al ministro Giovannini, "sbloccare Pedemontana e variante di Demonte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono Cirio e Gabusi: "Nello stesso solco e con medesima positività apprendiamo della proposta rispetto alla realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla Strada Statale 28 e del quadruplicamento della tratta ferroviaria Tortona-Voghera. Proprio nell’intento di completare il quadro infrastrutturale della nostra Regione e con uno spirito di leale collaborazione siamo anche a dover, purtroppo, sottolineare che tra le nostre richieste risulta fondamentale anche la nomina di un Commissario sulla Pedemontana Piemontese. Tale opera, seppur dotata di copertura finanziaria, da troppo tempo è ingrovigliata in un iter normativo che sta bloccando un intero territorio, quello Biellese e Vercellese, limitandone notevolmente la capacità imprenditoriale. Con l’occasione rimarchiamo altresì la situazione del tracciato in variante di Demonte sulla Strada Statale 21 “della Maddalena”, nel Cuneese, che, per un parere discordante tra i Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura, è ferma al palo da molti anni. Come dimostrato in materia di collegamento Torino-Lione, la Regione Piemonte ha la pretesa di essere un interlocutore serio, le cui richieste sono sempre motivate da profonde necessità socio economiche dei territori. Auspichiamo – concludono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - che possa nuovamente prendere in considerazione il commissariamento delle altre importanti opere indicate". (Rpi)