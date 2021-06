Regionali Calabria: Papatheu (FI), Occhiuto persona giusta al momento giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di Roberto Occhiuto per la guida della regione Calabria è un’ottima scelta. Il centrodestra ha individuato il candidato migliore". Lo dice in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Si tratta anche di una decisione coraggiosa perché se dovesse essere eletto, Occhiuto dovrebbe lasciare l’incarico di capogruppo di FI alla Camera - prosegue la parlamentare azzurra -. Sono convinta che la determinazione, la passione, la competenza che lo caratterizzano condurranno Roberto alla vittoria. La persona giusta, dunque, al momento giusto, per il riscatto di una terra meravigliosa come la Calabria".(Com)