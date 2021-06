Sardegna: Grig, serve nuovo Puc per approvare variante urbanistica per nuovo stadio Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La variante urbanistica per lo stadio Sant'Elia non può esser approvata senza un nuovo Puc". E' quanto rilevano gli ambientalisti del Gruppo di intervento giuridico (Grig) a proposito del Progetto guida "Nuovo stadio Sant'Elia e relative connessioni urbane" e della relativa variante urbanistica consistente nel riassetto delle aree circostanti lo stadio Sant'Elia approvato lo scorso 1 giugno dal consiglio Comunale di Cagliari. "Modificato, così, il progetto di demolizione e ricostruzione dello Stadio di Sant'Elia (25-30 mila posti) come originariamente proposto dalla Cagliari Calcio S.p.a. e adottato dal Comune di Cagliari - scrive in una nota il Grig - stavolta il nuovo stadio sembra proprio la non casuale occasione per un progetto immobiliare e di ampia risistemazione di Sant'Elia: uffici, residenze, strutture commerciali per circa un milione di metri cubi di nuove volumetrie, abbattimento parziale del Viale Salvatore Ferrara, modifica della viabilità. Da non dimenticare il passaggio fondamentale evidenziato dal Servizio valutazioni ambientali della Regione autonoma della Sardegna - spiegano ancora gli ambientalisti -, il nuovo progetto di stadio va assoggettato alla preventiva procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (Via)". (segue) (Rsc)