Sardegna: Grig, serve nuovo Puc per approvare variante urbanistica per nuovo stadio Cagliari (2)

- Gli ambientalisti del Gruppo d'intervento giuridico proseguono: "La nuova variante, poi, pone dei dubbi per l'accesso al credito sportivo per la realizzazione dello stadio (i fondi possono essere utilizzati solo per realizzare impianti sportivi. Ma, in primo luogo, la domanda è immediata: come fa il comune di Cagliari, che non ha tuttora, per colpevole ignavia, adeguato il proprio Piano urbanistico comunale (Puc) al piano paesaggistico regionale (1° stralcio, Ppr), ad approvare una variante urbanistica di ampio respiro in contrasto con il divieto posto dall'articolo 20 bis della legge regionale Sardegna numero 45/1989 e successive modificazioni ed integrazioni? Al di là degli annunci trionfalistici, sembra proprio che la realizzazione del nuovo stadio Sant'Elia si stia allontanando". (Rsc)