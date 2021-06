Vaccino: Fondazione Gimbe, 20,7 per cento di sardi ha completato ciclo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna il 20,7 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale mentre 28,8 per cento ha ricevuto la prima dose. Lo si evince dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. La percentuale di over 80 che ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino previste è pari a 78,4 per cento, mentre il 10 per cento ha avuto solo la prima dose; la percentuale di popolazione dai 70 ai 79 anni con ciclo completo è pari a 34,2 per cento, più un ulteriore 48,7 per cento solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 con ciclo completo è pari a 26,5 per cento, più un ulteriore 47,6 per cento solo con prima dose. Ammonta a 1.122.169 il numero delle dosi di vaccino complessivamente somministrate nell'Isola dall'inizio della campagna. Ieri, secondo il report del governo, sono state inoculate circa 12 mila dosi. (Rsc)