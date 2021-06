Piemonte: rilancio della montagna, stanziati oltre 10 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta di Paolo Demarchi (Lega), è stata inserita all’esame della commissione la Delibera della Giunta sulle indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno. Canalis, Giorgio Bertola (M4o) e Mario Giaccone (Lista Monviso) hanno espresso la loro contrarietà all’inserimento all’ordine del giorno, poi autorizzato dal voto favorevole a maggioranza della commissione stessa. La Giunta ha stabilito l’importo massimo di 12,50 euro per ogni pianta di riconosciuta capacità tartufigena. Come ha spiegato l’assessore Carosso, dall’ultima ricognizione le piante presenti sul territorio piemontese sono passate da circa 11mila a circa 17mila. È intervenuto Maurizio Marello (Pd), poi la Dgr ha ottenuto a maggioranza parere preventivo favorevole. (Rpi)