Covid: Gimbe, migliorano dati Sardegna, -21,5 per cento di casi positivi per 100 mila abitanti

- Settecentotrentasei casi positivi per 100 mila abitanti, con una percentuale inferiore del 21,5 per cento rispetto alla scorsa settimana. Sono i principali indicatori sull'andamento dell'epidemia in Sardegna secondo il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 9 al 15 giugno. Migliorano, quindi, i dati per la Sardegna dove la giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti è pari a 106 (la media italiana è 107). Sempre sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid, rispettivamente 5 e 3 per cento. (Rsc)