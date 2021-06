Abruzzo: intesa comune Teramo e Cri a sostegno di persone in condizioni di vulnerabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato il Protocollo di intesa sottoscritto dal comune di Teramo e dalla sezione teramana della Croce rossa, relativo alla programmazione di attività finalizzate a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro e al mantenimento dell'occupazione per persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità. Un progetto-pilota, primo del suo genere in Abruzzo, nato prima dello scoppio della pandemia ma oggi ancora più attuale, viste le conseguenze di quest'ultima proprio sul mercato del lavoro. Il progetto, in sintesi, è finalizzato alla creazione di una banca-dati tramite una specifica piattaforma, per mettere in relazione la domanda e l'offerta di lavoro e consentire a lavoratori e aziende di incontrarsi, sulla base di parametri ben individuati. Il sindaco Gianguido D'Alberto e l'assessore Ilaria De Sanctis "ringraziano la Croce rossa per aver voluto coinvolgere il comune di Teramo, confermando implicitamente una collaborazione che viene da lontano e che andrà lontano, finalizzata a sostenere la mission della Cri e che ora trova sostanza in questa iniziativa che sarà portata avanti insieme, per rispondere alle nuove fragilità sociali". (segue) (Gru)